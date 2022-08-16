ما هو الملف الذي حضر في لقاء السراي اليوم وانطبعت النقاشات حوله بنوع من الحديّة؟

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أفاد مصدر مطّلع على "الجَمعة" التي انعقدت في السراي الحكومي، الى أن الأمر كان لقاءً وليس اجتماعاً بدليل أنه انعقد في صالون السراي وليس على طاولة مجلس الوزراء، وقد حصلت جوجلة لكل الملفات السياسية.

وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة أكّد للوزراء أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمعايدته في عيد انتقال السيّدة العذراء وحصل اتفاق على أن يزور ميقاتي قصر بعبدا غداً صباحاً عند التاسعة لمناقشة ملف تشكيل الحكومة.

وقال المصدر إن ملف ترسيم الحدود حضر وكان تشديد على أهمية أن يبقى الموقف اللبناني موحّداً وضرورة أن يصل هذا الملف الى خواتيم سعيدة لما له من انعكاسات ايجابية على الداخل اللبناني على مختلف الصعد.

وأضاف المصدر أنه في موضوع الدولار الجمركي طُرحت سلسلة من الاقتراحات والأفكار ولم يتم اتخاذ أي قرار خصوصاً أن المعنيين لم يكونوا حاضرين في الاجتماع كما أشار المصدر.

إضافة الى ذلك، حضر ملف النازحين السوريين ولفت المصدر الى أن النقاش انطبع بنوع من الحديّة في هذا الاطار لأن الجميع مع عودة النازحين الى ديارهم والمزايدة مرفوضة من قبل الرئيس ميقاتي خصوصاً أن البعض يحاول أن يوحي بأن هناك فريقاً يريد عودتهم وآخر لا يريد ذلك وهذا الأمر غير صحيح.