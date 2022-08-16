رئيس لجنة الصحة النيابية التقى بوحبيب وبحث معه في تأمين الأدوية من الدول والمنظمات الدولية

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زار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، "في إطار متابعته موضوع الأدوية في لبنان، حيث تم البحث والتداول، بشأن ورشة العمل، التي تحضرها لجنة الصحة النيابية، بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض، من أجل حث المنظمات الدولية المعنية والدول الصديقة القادرة، على مساعدة الشعب اللبناني، وحماية الأمن الدوائي، خاصة للمصابين بالامراض المستعصية والسرطانية، والطلب من سفاراتتا في الخارج مواكبة ومتابعة هذا الملف الحيوي والضروري"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لعبدالله.