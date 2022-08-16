تكريم المدير العام لمصلحة الزراعة في الشمال لبلوغه السن القانونية في غرفة طرابلس

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أقيم في غرفة طرابلس والشمال حفل تكريم لرئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور المهندس محمد إقبال زيادة لبلوغه السن القانونية، بحضور رئيس الغرفة توفيق دبوسي ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيسة مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة صونيا الأبيض والفريق الإداري العامل في الوزارة والمصالح والدوائر الزراعية.

دبوسي

بداية رحب المهندس داني باسيل بالحضور ، ثم أثنى رئيس الغرفة على المسيرة المهنية للمكرم "المؤمن من خلال مهامه بأنه مؤتمن على رسالة، وهذا محور تكريمنا له ولكل شخص يحذو حذوه وهو المثال الطيب الذي يحتذى به وهو الذي شكل القدوة للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقال: "نحن ننظر الى أن القطاع العام ما زال بألف خير طالما هناك أشخاص مثال الدكتور إقبال زيادة الذي قام بمهامه على أكمل وجه بالرغم من الظروف الصعبة التي مررنا ونمر بها، واننا بألف خير طالما هناك أيضا أشخاص يعملون ويعطون بإخلاص وجدية ونحن سعداء وفخورون بهم وبالدكتور زيادة لما اتسمت اعماله بالإيجابية والتفكير الذي يرسخ اسس التعاون والتشاور. ونحن ننتهز هذه المناسبة لوجود ممثلين في الندوة البرلمانية لنؤكد لهم أن أبواب غرفة طرابلس الكبرى أبوابها مفتوحة من أجل العمل المشترك على تعزيز حركة الإنماء في لبنان من طرابلس الكبرى، فهنيئا للدكتور زيادة تكريمنا على سيرته المهنية الحسنة".

الابيض

بدورها، أشادت الأبيض بالمسيرة "القيادية التي يتمتع بها الدكتور زيادة"، معددة خصاله المهنية من "التعاون والتآلف"، مؤكدة انه "سيبقى مثال الاخوة النموذجية والإخلاص، وإن كان بلغ السن القانونية فإنه يبقى محطة للتشاور المستمر للإستفادة من نجاحاته التي سجلها خلال خدمته في مصلحة الزراعة في الشمال وفي كل المواقع التي تقلدها في القطاع العام".

لحود

وتحدث المدير العام للزراعة عن "المناقبية التي امتازت بها شخصية المكرم والنموذج الفذ الذي تجسد من الناحية العملية في ترسيخه لأسس التعاون بين القطاعين العام والخاص والذي جعل من الضعف قوة على امتداد مسيرته المهنية التي تجلت فيها الأخوة بكل معنى الكلمة والمسؤولية التي واجهت التحديات التي ولدتها مختلف الأزمات والذي خدم دون كلل ولعب دورا حيوياً في تأمين متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي بكل مكوناته الادارية العامة وتلبية تطلعات المزارعين وهو صاحب السيرة المهنية المميزة التي لم تطلها الشكاوى في أي مرحلة من مراحل ممارسته لوظيفته".

وقال: "نحن نفتخر بأن نقدم له بإسم معالي وزير الزراعة وباسمي وبإسم العاملين في الوزارة من رؤساء مصالح وإدارة، وسام المناقبية المهنية".

زيادة

وختاما، شكر المكرم وزير الزراعة ولحود ودبوسي الذي "كان لنا معه صولات وجولات في كل محطة من محطات التعاون المثمر لما فيه مصلحة وخير القطاع الزراعي بكل مكوناته ومتطلباته وفي أحلك الظروف التي مر بها البلد".

دروع

ثم تسلم زيادة دروعاً تقديرية من دبوسي ولحود ووزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن.