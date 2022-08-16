الحملة الأهلية أبدت اعتزازها "بلبنان المقاوم" في ذكرى الانتصار: مشاركة فعالة في الرحلة البحرية الجامعة لحماية الثروة الوطنية

A + A -

عقدت الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة اجتماعها الأسبوعي في مقر طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) في مخيم برج البراجنة، في حضور منسقها العام معن بشور ومقررها الدكتور ناصر حيدر والاعضاء وعدد من ممثلي للاحزاب والفصائل الفلسطينية.



افتتح بشور الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح شهداء الأمة في فلسطين وسورية، وضحايا الحريق الفاجع الذي أودى بحياة العشرات من المصلين في كنيسة أم السيفين في محافظة الجيزة في مصر.



ثم تحدث كل من مازن عبد اللطيف (الصاعقة)، الشيخ عطا الله حمود (حزب الله)، العقيد ناصر اسعد (حركة فتح)، المحامي قاسم صعب (المؤتمر الشعبي اللبناني)، حربي خليل (حركة انصار الله)، صادق قضماني (اعلامي، اسير محرر من الجولان العربي السوري)، سالم وهبه (حركة الانتفاضة الفلسطينية)، صالح عثمان صالح (اللقاء الثقافي الاجتماعي في حاصبيا والعرقوب)، أحمد علوان (رئيس حزب الوفاء اللبناني).



وأكد المتحدثون، بحسب بيان "الحملة" "اعتزازهم بانتصار لبنان المقاوم ( شعبا وجيشا ومقاومة) على العدو الصهيوني في مثل هذه الأيام قبل 16 عاما في حرب ما زالت تداعياتها على غير صعيد، مما يتطلب توحيد الموقف اللبناني العربي الإسلامي حول المقاومة التي تتهيأ اليوم لخوض معركة حاسمة للحفاظ على ثروة لبنان الوطنية وحقه في استخراج نفطه وغازه لإخراجها من الظروف الصعبة التي يعيشها".



وابدى المتحدثون اعتزازهم أيضا "بنضالات المقاومين في فلسطين الذين يثبتون كل يوم سلامة شعار "وحدة الساحات"، أنه لم يكن عنوانا لمعركة في غزة فحسب، بل عنوان مرحلة كاملة من المقاومة لا تشمل الساحات الفلسطينية وحدها، بل ساحات الأمة كلها وساحات كل احرار العالم".



وإذ حيا المتحدثون "الشهداء الابطال في نابلس والخليل كما الشهيد الحي امير الصيداوي بطل عملية القدس، وابطال عملية طولكرم التي سارع العدو الى تكذيب نفسه واعتبارها "نيران صديقة" ليطمئن الجمهور الصهيوني المذعور من تكاثر عمليات المقاومة التي لن تتوقف حتى دحر المحتل عن الأرض الفلسطينية".



وشدد المتحدثون على ضرورة التنبه لإعلام الفتنة الصهيوني الذي يشهد حربا نفسية على الفلسطينيين والعرب وتحقق ما عجزت عنه الحرب العسكرية للايقاع بين قوى المقاومة في وقت تتطلع الجماهير الى يوم تتحول فيه الوحدة الميدانية الى وحدة وطنية كاملة على قاعدة المقاومة".



وابدوا "ادانتهم الشديدة للعدوان الصهيوني على سورية، ساحلا وداخلا، مستهجنين السماح لاستخدام الأجواء اللبنانية لحمم الصواريع والطائرات الحربية الصهيونية ومستنكرين الصمت الرسمي العربي إزاء هذه الاعتداءات الاجرامية بالإضافة الى ادانتهم لصمت المجتمع الدولي عما يجري في فلسطين وسورية واليمن وكل قطر عربي من اعتداءات ومجازر بما يكشف خطورة ازدواجية المعايير التي يفرضها الاستعمار الغربي على المنظمات الدولية".



ودعا المتحدثون إلى "حملة شعبية عربية ودولية لإسقاط العدوان والحصار على سورية، لاسيما "قانون قيصر" الأميركي الذي يعتبر شكلا من أشكال الإبادة الجماعية".



واحظ المتحدثون "ارتباك مسيرة التطبيع الإبراهيمية مع تصاعد الإجرام الصهيوني والمقاومة الفلسطيني، ورأوا في تأجيل مؤتمر الاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقات إبراهام تعبيرا عن هذا الارتباك".



واطلع الحاضرون على "الترتيبات التي تقوم بها الحملة الاهلية لحماية الثروة الوطنية لتنظيم رحلة بحرية تنطلق من معظم الموانئ اللبنانية باتجاه الناقورة لتأكيد التفاف الشعب اللبناني بكل مناطقه وفئاته حول الدفاع عن سيادته الوطنية وحقوقه البحرية وحقه في استخراج ثروته النفطية والغازية وقرروا المشاركة في الاجتماع التحضيري للفعاليات البيروتية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة القادم في 18/8/2022 في مركز توفيق طبارة - الظريف".



كما أبدى الحاضرون استعدادهم "للمشاركة في فعاليات الحملة الشعبية العربية والدولية التي دعا اليها المؤتمر العربي العام تحت شعار "وحدة ساحات الأمة في مقاومة الاحتلال والعدوان والتطبيع" والتي سيتوجها ملتقى عربي دولي ينعقد تحت هذا الشعار".



وأطلع المجتمعو،ن أيضا على تنظيم الدورة 29 لمخيم الشباب القومي العربي التي ستقام في "دار الحنان" في "البقاع الغربي" في الأول من أيلول القادم ويشارك فيه العشرات من شباب الامة العربية وشاباتها من 14 قطرا عربيا برعاية المؤتمر القومي العربي، وتحت الشعار نفسه "وحدة ساحات الأمة في مقاومة الاحتلال والعدوان والتطبيع".



ولفت البيان الى "ان المتحدثين توقفوا أمام الذكرى 53 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969، وقرروا عقد اجتماعهم القادم في مؤسسة القدس الدولية، ويكون مخصصا للتداول في سبل الدفاع عن القدس والأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية".