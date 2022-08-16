يستأجر السيارات لبيعها في بريتال... كمين محكم لقوى الأمن!

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صدر عن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان جاء فيه، "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة".



وتابع البيان: "توصّلت الشّعبة الى تحديد هوية أحد الناشطين في هذه العمليات، ويُدعى: ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة".



وأضاف: "بتاريخ 1-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في محلّة الخندق الغميق، أسفر عن توقيفه".

واستكمل البيان: "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على استئجار سيارات من شركات تأجير السّيارات بغية سرقتها، وبقيامه ببيعها في بريتال لحسابه الخاص لقاء مبالغ مالية تتراوح بين /1500 و 2500/ دولار أميركي".



وذكر أنه "اعترف أنه عمل لصالح إحدى عصابات سرقة السّيارات، واشترك في سرقة /8/ سيارات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من أنواع: "هيونداي توكسون" و"كيا سيراتو" و"كيا سبورتاج" و"رانج روفر" و"شيروكي" و"هيونداي i10".



وأفاد بأنه "نقل السيّارات المسروقة الى بریتال البقاعية، لقاء مبلغ يتراوح بين /١٠٠ و ١٥٠/ $ عن كل سيارة مسروقة".



ووفق البيان: "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".