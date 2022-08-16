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بوشكيان تفقد المعهد الفني للصناعات الغذائية في قب الياس لاعادة تفعيله

16
AUGUST
2022
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تفقدَ وزير ُ الصناعةِ في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ومديرة التعليم المهني والتقني هنادي بري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، المعهد الفني للصناعات الغذائية في قب الياس في البقاع الاوسط، وجالوا في اقسامه، في حضور رئيس جمعية الصناعات الغذائية منير البساط ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل ورئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم.

وتأتي الجولة في سياق التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة ومديرية التعليم المهني والتقني من أجل تأمين التعليم والتدريب المهني الفني والتقني للطلاب أصحاب الاختصاص قبل التحاقهم بسوق العمل، ولإكسابهم المهارات والخبرات العالية المطلوبة وتأكيد الروابط بين وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة في زحلة وجمعية الصناعيين.

وفي ختام الجولة، أكد بوشكيان “أهمية المعهد من خلال المشاركة، بهدف تدريب الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قوة الصناعة المستقبلية”، وقال: “نعمل على تأليف لجنة بخصوص هذا الموضوع لتطوير واعادة الإنماء بالتشارك بين وزارة الصناعة والمعهد الفني وجمعية الصناعيين لاعادة تفعيل المعهد من خلال إعادة تمويل مشترك لاحيائه مستقبلا”.

وعن الجهة الداعمة، قال: “من جهتنا نحن متكلون على جمعية الصناعيين، والفكرة الناشئة للتنمية الريفية هي إعادة تأهيل المعهد، وهو من أهم المعاهد الصناعية للمواد الغذائية، والهدف من ذلك النهوض بالصناعة التكاملية في سهل البقاع كي نصنّع منتجاتنا ونصدّرها الى الدول العربية”.

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