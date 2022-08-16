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الرئيس عون عرض مع النائب السيد والوزير السابق الصفدي الأوضاع العامة... السّيّد: موقف لبنان لا يزال قويا في مجال الزام اسرائيل بالاعتراف بحقوقه

16
AUGUST
2022
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الاباتي هادي محفوظ والرئيس العام للجمعية البولسية في قصر بعبدا

والرئيس عون عرض مع النائب السيد والوزير السابق الصفدي الأوضاع العامة

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النائب السيد: التعثر في تأليف الحكومة يستتبع نتائج وخيمة على الواقع الاقتصادي 

وموقف لبنان لا يزال قويا في مجال الزام اسرائيل بالاعتراف بحقوقه

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات روحية وسياسية تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

 الاباتي هادي محفوظ ومجلس المدبرين

 على الصعيد الروحي، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الجديد للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ والمدبرين الاباء جورج حبيقة وميشال بوطقة وطوني فخري وامين السر العام للرهبانية الاب طوني عيد، وذلك في زيارة لمناسبة انتخاب مجمع الرئاسة العامة الجديد للرهبانية.

وخلال اللقاء، تمنى الرئيس عون للاباتي محفوظ ومجلس المدبرين التوفيق في مهامهم الجديدة، مركزا على الدور الريادي الذي حققته الرهبانية اللبنانية المارونية في المجالات الوطنية والروحية والتربوية والانسانية والاجتماعية خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وعرض الاباتي محفوظ لعمل الرهبانية في مختلف اديرتها المنتشرة في لبنان والعالم والمؤسسات التربوية والجامعية والصحية المنبثقة عنها اضافة الى النشاطات الاجتماعية والانسانية التي تقوم بها للتخفيف من معاناة اللبنانيين حاليا. وكانت جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

الرئيس العام للجمعية البولسية

 روحيا أيضا، استقبل الرئيس عون الرئيس العام لجمعية المرسلين البولسيين الاب مروان سيدي ومرشد راهبات الكرمليات في حريصا الاب جوليان قريط  وعرض معهما عمل الجمعية في مختلف المجالات الروحية والاجتماعية والإنسانية.

النائب اللواء جميل السيد 

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة. وقال النائب السيد بعد اللقاء انه تطرق مع رئيس الجمهورية "الى موضوع التعثر في تأليف الحكومة الجديدة وما يستتبع ذلك من نتائج وخيمة على الواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي في البلاد وعلى خطة الانقاذ الواجب اعتمادها في هذه المرحلة. وتم التطرق في هذا المجال الى مختلف المخارج السياسية والدستورية التي ينبغي ان تؤدي الى تشكيل هذه الحكومة تحسبا لفراغ رئاسي وما يستتبع ذلك من نتائج على فراغ السلطة لجهة ان الحكومة المستقيلة ستكون غير قادرة على وراثة صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأضاف: "بحثت ايضا مع فخامة الرئيس في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ظل المماطلة الاسرائيلية  في الرد على الطرح اللبناني الأخير. وفي هذا المجال ليس مستغربا ان اسرائيل لها اطماع دائمة في المياه والارض والثروات، لكن موقف لبنان لا يزال قويا في مجال الزام اسرائيل بالاعتراف بحقوقه لا سيما وان اي تباطؤ في هذا المجال ستكون له انعكاسات على مستوى الاستقرار الاقليمي بما فيه الاستقرار اللبناني الذي يعتمد على استخراج تلك الثروة لتطوير الواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة المصيرية".

الوزير والنائب السابق محمد الصفدي

 سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب والوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الاوضاع العامة  لاسيما  الاوضاع الاقتصادية وأفق الخروج من الازمة الراهنة في البلاد.


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