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ابي رميا بعد اجتماع لجنة التربية النيابية: لإنقاذ العام الدراسي بخطة طوارىء تربوية

16
AUGUST
2022
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اكد النائب سيمون ابي رميا بعد مشاركته في اجتماع لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد وحضور مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر والتي انعقدت بناء على ارقام لجنة الشباب والرياضة النيابية حول التسرب المدرسي، ضرورة اعلان خطة طوارى تربوية لأن العام الدراسي بخطر في ظل عدم توفر الامكانيات لفتح ابواب المدارس الرسمية مع توقع نزوح اكثر من مئة وخمسين الف تلميذ من المدارس الخاصة الى الرسمية في ظل دولرة الاقساط. وأوضح ابي رميا ان ازمة المدارس الرسمية لا تقتصر على عدم توفر الأموال للمصاريف التشغيلية فقط انما ايضا تطال معاشات الاساتذة التي باتت زهيدة.
واتفق المجتمعون على اعلان حالة طوارىء تربوية ومتابعة خطة وزارة التربية مع الرؤساء الثلاثة ووزير التربية لإنقاذ العام الدراسي على ان تستكمل بخطة شاملة على المدى البعيد.

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