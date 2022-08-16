living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنانيان يفوزان بجائزة من فيسبوك

16
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فاز شقيقان لبنانيان بجائزة من شركة "ميتا" قيمتها 60 ألف دولار، بعدما اكتشفا ثغرات أمنية كانت تهدد بيانات مستخدمي "فيسبوك".

وكانت "ميتا" قد دعت الباحثين الأمنيين حول العالم لمساعدتها في الحد من تسريب البيانات الخاصة بمستخدمي موقع "فيسبوك" كما حصل في عام 2019، عارضة جائزة مالية لمن يساهم في اكتشاف ثغرات أمنية.

ونجح الشقيقان باسم وقاسم بزون، في اكتشاف 50 ثغرة أمنية في "فيسبوك" خلال شهر ونصف.

وقال باسم في منشور على "فيسبوك": "مُنحنا مكافأة بلغت قيمتها 60 ألف دولار مقابل اكتشاف الثغرات، بالإضافة إلى تنويه الفريق الأمني لفيسبوك بهذا العمل ووصفه بالاستثنائي".

وأوضح باسم في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "ميتا" أرادت من الباحثين مساعدتها في تجنب كشف بيانات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت من خلال مقال نشرته شبكة "سي إن إن" نهاية العام الماضي.

وأضاف: "تحرك العديد من الباحثين في المجال لكشف الثغرات الأمنية وكنت أنا وشقيقي من بين هؤلاء".

وتابع: "ندرس اختصاص علوم الكمبيوتر ونحضّر حاليا لرسالة الماجستير بهذا الاختصاص في إحدى الجامعات اللبنانية. نمضي معظم أوقاتنا في البحث بمجال البرمجة وخصوصا عن ثغرات في فيسبوك، ومن ثم نعمل على مراسلة الشركة ونقل معلومات عن هذه الثغرات ومناقشتها، للموافقة على ما كشفناه وتحويل ذلك للجهات المختصة التي تقوم بتصحيحها".

وعن طبيعة الثغرات المكتشفة قال باسم: "اكتشفنا ما يقارب 50 ثغرة أبرزها عرض صور المستخدمين وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني للعموم، الأمر الذي يمكّن مخترقي الأنظمة من استغلالها".

وأشار إلى ثغرات مماثلة منها أنه "كان بإمكان أي مستخدم مسح أي صورة لأي مستخدم آخر على الفيسبوك. اكتشفنا كذلك ثغرة هامة تتعلق بالكشف عن هوية المشرف على الصفحة بالاسم الشخصي، إضافة الى ثغرة تسجيل رسالة صوتية من صفحة المشرف في حال كان مشتركا بالصفحة نفسها مع مشرف صديق له".

واختتم باسم حديثه قائلا إن هناك مجموعة من الشباب اللبنانيين يبحثون مثله وشقيقه عن الثغرات الأمنية في البرامج والمواقع، ولكن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout