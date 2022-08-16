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استعدوا.. الحرارة ستُلامس الـ 40 درجة!

16
AUGUST
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً فوق الجبال وفي الداخل، حيث تلامس الـ ٤٠ درجة وتتخطى معدلاتها الموسمية، فيما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة تؤثر على المناطق الداخلية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الداخل حيث تلامس الـ٤٠ درجة، ويخف تأثيرها اعتباراً من يوم الجمعة فيما يكون تأثيرها محدود على الساحل.
(معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين ٢٥ و٣٣ درجة). تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية و الداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة عل الساحل مع نسبة رطوبة معتدلة، بينما ترتفع بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة منخفضة، لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تلامس الـ٤٠ درجة وتتخطى معدلاتها الموسمية، فيما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل حيث تصل إلى ٤٠ درجة، وعلى الجبال (فوق معدلاتها الموسمية)، مع بداية انخفاض في المناطق الساحلية وبقاء التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس والاكثار من شرب المياه.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وانحسار تأثير الكتل الحارة في الداخل.

- الحرارة على الساحل من ٢٧ الى ٣٢ درجة، فوق الجبال من ٢٠ الى ٣٠ درجة، في الداخل من ١٩ الى ٣٩ درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٢٥ كلم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل بين ٥٥ و٧٥%.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: ٣٠ درجة.
- الضغط الجوي: ٧٥٨ ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٠.
- ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٥.

 

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