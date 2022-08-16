أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان أنه حيث انّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد انتهت، وبهدف تمكين المرشحين من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية يوم الثلاثاء الواقع 16 آب 2022 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com