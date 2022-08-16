"ثلاثة مروجي مخدّرات"...هذا ما ضبط بحوزتهم!

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صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 10-08-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة، ثلاثة مروجي مخدّرات، وهم كلٌّ من اللبنانيين:

ع. ح. (من مواليد عام 1999)

م. ع. (من مواليد عام 1992)

ا. ع. (من مواليد عام 1999)

وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي:



/8,820/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.

/2,208/ كلغ من مادة الماريجوانا.

/9330/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة (كبتاغون، إكستاسي، ترامادول).

أكياس نايلون تُستخدم في توضيب المواد المخدّرة، وعلبتي ورق لف سجائر.

مسدسَين حربيَين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.