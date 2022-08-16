living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - واشنطن تسلّمت رد طهران على المقترح النووي.. ٤٨ ساعة حاسمة!

16
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


أكدت مصادر ديبلوماسية أن طهران أرسلت ردها على المقترح الأوروبي لإحياء الإتفاق النووي، وأن واشنطن تسلّمت بالفعل الرد الإيراني قبيل انتهاء المهلة التي حددها الإتحاد الأوروبي ليل ١٥-١٦ آب.

وكان الإتحاد قد وضع مقترحه النووي في ٨ آب خلاصة لمحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن على مدى ١٦ شهرا.

وقالت المصادر إن الرد الإيراني أتى على شاكلة عدم القطع مع المقترح الأوروبي، كاشفة أن لطهران ملاحظتين عليه لكنهما لا تشكلان نقطة افتراق. ورجّحت أن تشهد الساعات الـ٤٨ المقبلة تطورا إيجابيا على مستوى العودة الى الإتفاق النووي.


ولفتت الى أن ما يحصل هو مجرّد لعب في الدقيقة الأخيرة قبل إنتهاء المباراة. وقالت: They are just playing before signing.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout