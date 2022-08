خاص - واشنطن تسلّمت رد طهران على المقترح النووي.. ٤٨ ساعة حاسمة!

A + A -

أكدت مصادر ديبلوماسية أن طهران أرسلت ردها على المقترح الأوروبي لإحياء الإتفاق النووي، وأن واشنطن تسلّمت بالفعل الرد الإيراني قبيل انتهاء المهلة التي حددها الإتحاد الأوروبي ليل ١٥-١٦ آب.



وكان الإتحاد قد وضع مقترحه النووي في ٨ آب خلاصة لمحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن على مدى ١٦ شهرا.



وقالت المصادر إن الرد الإيراني أتى على شاكلة عدم القطع مع المقترح الأوروبي، كاشفة أن لطهران ملاحظتين عليه لكنهما لا تشكلان نقطة افتراق. ورجّحت أن تشهد الساعات الـ٤٨ المقبلة تطورا إيجابيا على مستوى العودة الى الإتفاق النووي.



ولفتت الى أن ما يحصل هو مجرّد لعب في الدقيقة الأخيرة قبل إنتهاء المباراة. وقالت: They are just playing before signing.