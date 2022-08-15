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بالصور - المطران عبد الساتر من كنيسة السيدة في المريجات: لا تسمحوا للخوف أن يتغلغل في قلوبكم

15
AUGUST
2022
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احتفل راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الإلهي لمناسبة ليلة عيد انتقال أمّنا مريم العذراء في كنيسة السيدة في المريجات في قضاء عاليه، عاونه فيه رئيس دير مار مارون المعوش الأب سمير غاوي وخادم الرعيّة الاب روني حصروتي والأب شربل الخوري، بحضور حشد من المؤمنين.
وبعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران عبد الساتر عظة، أبرز ما جاء فيها:
- هذا العيد هو مثل النسيم الذي يعطينا الحياة في الأيام الصعبة.

- إنّه يذكرنا أن عين الله علينا وأنّه لا يتركنا، وأن لا موت ولا جوع ولا اضطهاد ولا سوط ولا سيف ولا أي شيء يفصلنا عن محبّة المسيح.

- هذا العيد يذكرنا أننا نحن المعمدين والمعمدات مدعوّون لنعيش المحبة في هذه الحياة، وأن نهايتنا في قلب الله وليس في القبر ولا في الظلمة، فلماذا نخاف بعد من الموت؟

- لا تسمحوا للخوف أن يتغلغل في قلوبكم، بل سلّموا حياتكم للربّ، كما فعلت أمّنا مريم العذراء، واتركوا مشيئته تعمل فيها، فتكون لكم التعزية في وقت الضيق والشجاعة في وقت الشدّة.

- وقوفنا إلى جانب بعضنا البعض ومساعدتنا لبعضنا البعض يخففان وزر هذه الأيام الصعبة، فلا يبقى جائع أو معوز أو حزين بيننا.

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