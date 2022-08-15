المكتب الإعلامي للنائبة ندى البستاني: ما كتبه “ليبانون ديبايت” هو العيب في ذاته!

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائبة ندى البستاني البيان الآتي:

أورد موقع “ليبانون ديبايت” خبرًا بعنوان “مشهد “مُعيب”… نائبة “التيّار” ترقص على أوجاع لبنان” يأخذ على النائبة ندى البستاني مشاركتها الفرحة مع آلاف اللبنانيين والكسروانيين الذين حضروا الحفل المجاني الذي نظمته جمعية “لَـ كسروان” في منطقة سد شبروح والذي أحياه الأخوان شحاده، ضمن النشاط الترفيهي والرياضي والإنمائي بعنوان EXTREME ENERGY SECOND EDITION.

صدقاً، لم يفهم من قرأ ما كتبه موقع “ليبانون ديبايت” تعريفه للعيب. أهو أن يفرح الآلاف على وقع الأنشودة الوطنية “راجع يتعمّر لبنان”؟ أم عيب أن تسعى جمعية “لَـ كسروان” الى إقامة نشاط انمائي على امتداد ٣ أيام كاملة يؤمن مساحة ترفيه مجانية للعائلات المتعبة التي إضطرتها الأوضاع الى وضع ما يفرح القلب في قعر الإهتمامات بفعل الأزمة الإقتصادية الضاغطة؟

صدقاً، ما كتبه “ليبانون ديبايت” هو العيب في ذاته، وفيه ما فيه من امتهان للقيم المهنية وانتهاك لأخلاقيات الإعلام والموضوعية.