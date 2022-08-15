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خاصّ- هكذا أحبط جعجع مبادرة البطريركية المارونية!

15
AUGUST
2022
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خاص tayyar.org
قال مصدر سياسي رفيع، تعليقا على المؤتمر الصحافي لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، إنه لم يقدم اي حل او اي برنامج انما يبني خطابه على السلبية. وهو بذلك مثال للكيدية والحقد منذ أن بدأ العمل في الشأن العام. هذا دأبه وكيده، و"إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ". 
ولفت المصدر الى أن جعجع يستشرف تغيرات في المنطقة وكل ما يقوم به هو الظهور بموقع المعارض لكن من دون اي مشروع حل. ومن الواضح أنه لا يجرؤ على خوض المعركة الرئاسية مباشرة لعلمه بانتفاء حظوظه، لذلك هو يفتش عمن يقوم بالمعركة عنه تحت غطاء معارضة النظام الإيراني.
ولاحظ المصدر أن جعجع وبالرغم من هجوم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عليه لم يجرؤ على الرد، انما راح يفتش لجنبلاط عن اسباب تخفيفية وحجج وذرائع واهية. فكيف والحال هذه يمكن اللبنانيين ان يثقوا بمن لا يقدم سوى السلبية ويلهج بالمعارك الوهمية.
وختم المصدر السياسي الرفيع: في يوم عيد انتقال السيدة العذراء، توهمنا ان جعجع سيعلن مبادرة ايجابية يبنى عليها، فإذا به وحتى في يوم مقدس يرمي بحقده، وبقطع الطريق على اي مسعى رئاسي توفيقي تفكّر البطريركية المارونية في القيام به.

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