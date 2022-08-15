سيزار أبي خليل للـtayyar.org: جعجع آخر من يتكلّم عن الرجولة لأنه بطل الانسحابات الجبانة

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"سمير جعجع آخر من يتكلّم عن الرجولة لأنه بطل الانسحابات الجبانة"، تأكيد من عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في ردّه على ما قاله رئيس القوات سمير جعجع في مؤتمره الصحافي عن أنه يريد رئيس جمهورية "يكون رجّال" وسيادياً ويريد رئيساً جديداً لأن الرئيس العتيق أوصلنا الى جهنّم. وتابع أبي خليل بالقول:"جعجع بطل الانسحابات الجبانة من بحمدون الى الشحّار الى شرق صيدا وصولا الى معركة الطائف وحتى كل المعارك السيادية فليخبرنا أين وقف وقفة شجاعة واحدة ليصبح له الحق بالتكلّم عن الرجولة".

وأكد أبي خليل أن الجميع يعلم وباعتراف من سعد الحريري نفسه فإن جهنّم الانهيار المالي في لبنان كان حاصلاً منذ عام 2016 حين كان هو وحلفاؤه يقومون بتزوير التقارير الدولية، أما جهنّم الانهيار السياسي فهو بدأ في الطائف حين اعتبر نفسه جعجع "أمّ الصبي".

جعجع الذي قال:"هل يتخلى حزب الله عن حلفائه الفاسدين لنتحاور معه؟" ردّ عليه أبي خليل بالقول:"ليس لدى جعجع مشكلة مع سلاح حزب الله كما يكذب على أنصاره وجمهوره، فهو تحالف مع الحزب في الـ2005 ويحاول التواصل مع المعنيين فيه من تحت الطاولة بشكل متواصل... مشكلة جعجع معروفة أنها مع التيار الوطني الحر".