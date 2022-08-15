احتفالات في صور بعيد انتقال السيدة العذراء

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احتفلت مدينة صور بعيد انتقال السيدة العذراء، واقيم في كنيسة سيدة البحار للطائفة المارونية قداس احتفالي، ترأسه امين سر الرعية الأب يعقوب صعب ممثلا راعي ابرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله، بحضور جموع غفيرة من ابناء الرعية والمؤمنين الذين غصت بهم الكنيسة.

بعد الانجيل المقدس، القى الاب صعب عظة شدد فيها على "أهمية المناسبة وأهمية دخولنا في مدرسة مريم للتتلمذ على ممارسة التواضع والمحبة وبذل الذات وعيش الاخوة والسلام في عيالنا وفي مجتمعنا، واليوم نتضرع الى امنا مريم العذراء ان تزول معاناة ومأساة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية في الايام المقبلة وان يعود لبنان الى الاستقرار والطمأنينة".

بعدها أقيم زياح جاب احياء صور القديمة والميناء، حيث حمل المؤمنون مجسم للسيدة العذراء مريم وتباركوا منه. واقيم ليلا قداس احتفالي بالمناسبة.