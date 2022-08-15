living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتفالات في صور بعيد انتقال السيدة العذراء

15
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفلت مدينة صور بعيد انتقال السيدة العذراء، واقيم في كنيسة سيدة البحار للطائفة المارونية قداس احتفالي، ترأسه امين سر الرعية الأب يعقوب صعب ممثلا راعي ابرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله، بحضور جموع غفيرة من ابناء الرعية والمؤمنين الذين غصت بهم الكنيسة.

بعد الانجيل المقدس، القى الاب صعب عظة شدد فيها على "أهمية المناسبة وأهمية دخولنا في مدرسة مريم للتتلمذ على ممارسة التواضع والمحبة وبذل الذات وعيش الاخوة والسلام في عيالنا وفي مجتمعنا، واليوم نتضرع الى امنا مريم العذراء ان تزول معاناة ومأساة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية في الايام المقبلة وان يعود لبنان الى الاستقرار والطمأنينة".

بعدها أقيم زياح جاب احياء صور القديمة والميناء، حيث حمل المؤمنون مجسم للسيدة العذراء مريم وتباركوا منه. واقيم ليلا قداس احتفالي بالمناسبة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout