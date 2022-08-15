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الحرارة الى ارتفاع وتحذير من خطر اندلاع الحرائق... اليكم طقس بداية الاسبوع

15
AUGUST
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس صيفي معتاد  يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن  معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الثلاثاء حيث يتأثر لبنان عامة والمناطق الداخلية والجبلية خاصة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل وتستمر إلى يوم السبت. 
(معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة). تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية و الداخلية. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة عل الساحل مع نسبة رطوبة مرتعة مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، بينما ترتفع بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة منخفضة لذا يتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، فيما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل لكن مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة في الداخل وعلى الجبال (فوق معدلاتها الموسمية)، مع بقاء التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه. 
 

 - درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة. 

 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%. 
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.         حرارة سطح الماء: 30°م. 
 
- الضغط الجوي: 1009 HPA                  أي ما يعادل: 757 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 06,00                 ساعة غروب الشمس: 19,25 

 

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