"الأبواب مفتوحة ومشرعة لعودة النازحين السوريين"... هذا ما كشفه وزير سوري!

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اكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف خلال مباحثاته مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين في دمشق، بان "الأبواب مفتوحة ومشرعة لعودة النازحين السوريين والدولة جاهزة لتقديم كل ما يحتاجونه، بدءا من النقل والطبابة والتعليم ومستعدة لتقديم مراكز إيواء لمن لم يتم إعمار بيوتهم".



واوضح الوزير السوري بانه "فيما يتعلق بالخدمات فكل منطقة يحررها الجيش العربي السوري تعمل الجهات المعنية مباشرة على تأمين متطلبات العيش الكريم فيها من مدارس ومشافي ومستوصفات وشبكات مياه وكهرباء وخدمات بلدية، وهذا العمل أسفر عن عودة جزء كبير من النازحين".



وشدد على اننا "نعمل بيد واحدة لتأمين عودة كل أبنائنا السوريين، وإن شاء الله تثمر جهودنا المشتركة في عودة جميع اللاجئين".