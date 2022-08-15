A + A -

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العامة، بيان أشارت فيه إلى أنه بعد أن كثُرت عمليّات سرقة البطاريّات من محطّات الإرسال التّابعة لشركتي الهاتف الخلوي "ALFA" و"MTC" وآخرها بتاريخ 4-8-2022، حيث أقدم مجهولون على سرقة بطاريات نوع "ليثيوم" وأجهزة لوصل "انفرتر" الطاقة الشمسية بشبكة الانترنت، وذلك من محطة ارسال تابعة لإحدى الشركات في بلدة خربة روحا- البقاع، وفرّوا الى جهة مجهولة على متن جيب نوع "شيروكي".



وأضاف البيان، "على أثر ذلك كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الميدانية في محيط محطات الإرسال المذكورة، وعلى المسالك التي يعتمدها السارقون".



وتابع، "بنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها وعمليات الرصد والمراقبة، اشتبهت احدى دوريات الشعبة بسيارة رباعية الدفع نوع "غراند شيروكي" لون كحلي من دون لوحات، متوقفة في بلدة البيرة، حيث أوقفت بداخلها المدعو: م. ز. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة) بتفتيشه والآليّة، ضبط بحوزته سكين "ستّ طقّات"، كمية من مادة حشيشة الكيف، وورق لف دخان. كما تمّ ضبط /24/ بطارية نوع "ليثيوم"، وجهازين لوصل "انفرتر" الطاقة الشمسية بشبكة الانترنت المسروقة من المحطة المذكورة أعلاه، وقواطع حديديّة عدد/2/، وقارص حديديّ، وممشط كلاشنكوف، و/30/ طلقة صالحة للاستعمال، و/5/ طلقات عائدة لمسدس حربي صالحة للاستعمال، وقناع وجه".

وإستكمل البيان، "باستماعه، اعترف بتنفيذ عملية السرقة بالاشتراك مع المدعويَّن: م. ط. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة) ص. ر. (مواليد عام 1996، سوري الجنسيّة)

وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، ومخدرات، وترويج عملة مزيّفة. وبالتاريخ ذاته، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدة الرفيد".



ووفق البيان، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذ عملية سرقة البطاريات واجهزة الانفرتر من محطة ارسال تابعة لشركة الفا في بلدة خربة روحا على متن السيارة التي جرى ضبطها. وتم تسليم البطاريّات والأعتدة الكهربائيّة الى مدير محطة الفا في بلدة خربة روحا، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودِعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".