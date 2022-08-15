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الأبيض: شركتان لاستيراد مستلزمات غسيل الكلى تم إحالتهما إلى التحقيق...وهذا ما وعده به ميقاتي!

15
AUGUST
2022
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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنه لدينا مستلزمات طبية تكفي إلى ما بعد نهاية شهر آب، مطمئنًا مرضى غسيل الكلى أن المستلزمات متوفرة ولا انقطاع لها.
وأشار، في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـ"LBCI" والـ"SBI" إلى أن شركتان لاستيراد مستلزمات غسيل الكلى تم إحالتهما إلى التحقيق لبيعهما المستلزمات بالفريش وهي مدعومة.

كما لفت إلى أن هناك صمامات للقلب وهي متوفرة وقد وصلت إلى لبنان.

وشدد أبيض على أنه لا يمكن أن نسمح للشركات أن تدخل الأدوية والمستلزمات من دون تفتيش في الفوضى التي نعيشها.

وأعلن أننا نعمل على تطبيق يساعد المواطن على معرفة من خلال Barcode سعر الدواء وأسماء الجينيريك والبدائل الممكنة له وسنطلقه قريبًا.

وأوضح وزير الصحة أن مشكلتنا التمويل في أدوية السرطان إذ نحتاج إلى موازنة أكبر لتأمين كميات أكبر من الأدوية، مشيرًا إلى أن الرئيس ميقاتي وعدنا أن يضاف المبلغ من 25 إلى 30 مليون دولار.

ولفت إلى أننا سنبدأ بتطبيق MediTrack لأدوية السرطان ومن ثم الأدوية التي توزع على الصيدليات، مشيرًا إلى أنه من خلال النظام يمكن تتبع مسار الدواء

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