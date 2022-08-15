خاص- هكذا ستحلّ مسألة المطران الحاج .. ولا صفقة!

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علم tayyar.org أن مسألة النائب البطريركي في حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج سلكت المسلك القضائي البحت، بعدما توضّحت للبطريركية المارونية أمور عدة مرتبطة بها، فقررت عزلها عن أي استغلال سياسي أو مزايدة شعبوية.

وكانت جهات حزبية قد لجأت الى استغلال الحادثة من أجل توظيفها في سياقات نفعية ضيّقة، وتوزيع شهادات الولاء الى البطريركية، في حين أنها لم تقم بأدنى جهد للحل.

ونفت أوساط معنية الكلام عن صفقة أو ما شابه، مشيرة الى أن أهمية ترك المسار القضائي يأخذ مجراه وعدم التشويش عليه.