عناوين الصحف ليوم الاثنين 15 آب 2022

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الأخبار

ـ فلسطين: عودة الفدائيين

ـ ‫المقاومة تكرّر لاءاتها... وجهات لبنانية تشيع مناخات سلبية | الترسيم: إرباك في إسرائيل ولا ردّ بعد

ـ ‫النووي الايراني: ايران تدرس... اتفاق تام أو لا اتفاق

ـ ‫بعد ثلاثة عقود على «آيات شيطانية»... سلمان رشدي مطعوناً في نيويورك

البناء

ـ اليوم نهاية المهلة للجواب الأميركيّ والإيرانيّ على العرض الأوروبيّ… وعمليّة القدس تهزّ أمن الكيان

ـ غارات إسرائيليّة على طرطوس من الأجواء اللبنانيّة… الدفاعات السوريّة تتصدّى وثلاثة شهداء

ـ حزب الله: لا غاز للكيان دون الغاز للبنان… وصفي الدين: نملك خطة لتأمين الكهرباء 24 ساعة

الجمهورية

ـ النزاع على الرئيس يهدد بالفراغ

ـ فوضى قبل التسوية الرئاسية

ـ هل تخطط »توتال« لبدء الحفر في البلوك 9؟

ـ 2.5 مليار كلغ تفاح مقابل الفيول العراقي!

اللواء

ـ افتراق رئاسي بين بكركي وباسيل: هذه لائحة المواصفات

ـ لبنان فوق بركان مخاوف ووفد عراقي لجدولة سداد الـ550 مليون دولار ثمن الفيول

ـ إصابة 7 في هجوم مسلح على حافلة مستوطنين في القدس

ـ غارات إسرائيلية على ميناء طرطوس من الجيّة

الديار

ـ عيد إنتقال السيّدة العذراء... يوم وطني جامع لكلّ اللبنانيين

ـ رسالة ميدانيّة قويّة من المقاومة الى العدو الإسرائيلي : إحذروا المغامرة!

ـ الواقع المعيشي للبنانيين يعيش على وتيرة دولار السوق السوداء