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عناوين الصحف ليوم الاثنين 15 آب 2022

15
AUGUST
2022
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الأخبار

ـ فلسطين: عودة الفدائيين
ـ ‫المقاومة تكرّر لاءاتها... وجهات لبنانية تشيع مناخات سلبية | الترسيم: إرباك في إسرائيل ولا ردّ بعد
ـ ‫النووي الايراني: ايران تدرس... اتفاق تام أو لا اتفاق
ـ ‫بعد ثلاثة عقود على «آيات شيطانية»... سلمان رشدي مطعوناً في نيويورك

البناء
ـ اليوم نهاية المهلة للجواب الأميركيّ والإيرانيّ على العرض الأوروبيّ… وعمليّة القدس تهزّ أمن الكيان
ـ غارات إسرائيليّة على طرطوس من الأجواء اللبنانيّة… الدفاعات السوريّة تتصدّى وثلاثة شهداء
ـ حزب الله: لا غاز للكيان دون الغاز للبنان… وصفي الدين: نملك خطة لتأمين الكهرباء 24 ساعة

الجمهورية
ـ النزاع على الرئيس يهدد بالفراغ
ـ فوضى قبل التسوية الرئاسية
ـ هل تخطط »توتال« لبدء الحفر في البلوك 9؟
ـ 2.5 مليار كلغ تفاح مقابل الفيول العراقي!

اللواء
ـ افتراق رئاسي بين بكركي وباسيل: هذه لائحة المواصفات
ـ لبنان فوق بركان مخاوف ووفد عراقي لجدولة سداد الـ550 مليون دولار ثمن الفيول
ـ إصابة 7 في هجوم مسلح على حافلة مستوطنين في القدس
ـ غارات إسرائيلية على ميناء طرطوس من الجيّة

الديار
ـ عيد إنتقال السيّدة العذراء... يوم وطني جامع لكلّ اللبنانيين
ـ رسالة ميدانيّة قويّة من المقاومة الى العدو الإسرائيلي : إحذروا المغامرة!
ـ الواقع المعيشي للبنانيين يعيش على وتيرة دولار السوق السوداء

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