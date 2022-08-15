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أسرار الصحف ليوم الاثنين 15 آب 2022

15
AUGUST
2022
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البناء


قال مصدر على صلة بمفاوضات الترسيم إن المقاومة حسمت خيارها بتفعيل معادلة ما بعد كاريش خلال شهر أيلول، إذا لجأ كيان الاحتلال إلى التأجيل في الترسيم والاستخراج من كاريش. وهذا يعني أن نهاية أيلول ستكون موعداً لمواجهة خطرة ما لم يُحسَم الترسيم والاستخراج لصالح لبنان.

وصف مصدر في المقاومة الفلسطينية عملية القدس الأخيرة بأنها بداية الموجة الجديدة من عمليّات المقاومة الشعبيّة التي تلي حرب غزة وتترجم وصية الشهيد إبراهيم النابلسي، كما كانت الموجة الأولى تتمة لمعركة سيف القدس وترجمة لوصايا أبطال الحرية الذين فرّوا من سجن جلبوع.

 

الجمهورية
ـ إشتكى وزير لدى مرجعية سياسية من سلوك وزراء محسوبين عليها حيال ملف دقيق.
ـ عُلم أن هيئة رفيعة المستوى تتريث في اتخاذ قرار بشأن تشكيلات جزئية بانتظار مشاورات بينها وبين وزير معني بعد عودته من الخارج.
ـ يُرسل أكثر من نائب من النواب التغييريين الـ 13 إشارات إيجابية للتواصل مع تيار سياسي.

 

اللواء

تطرق لقاء كليمنصو بين زعيم المختارة ووفد حزب الله إلى مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وتم استعراض عدد من الأسماء وتُركت إمكانية التوافق حول أحدها إلى «الوقت المناسب»!

طرحت أوساط بيروتية علامات إستفهام حول مبررات غياب نواب بيروت السنّة عن إجتماع إتحاد العائلات البيروتية وأسباب عدم إهتمامهم بالواقع المتردي لبلدية بيروت عشية بدء حملات الإنتخابات البلدية المقبلة!

تساءل مسؤول سابق في مؤسسة نقدية كبيرة عن مصادر الأموال التي ستدفعها الخزينة لموظفي القطاع العام بعد الزيادات الأخيرة على الرواتب وبدل النقليات، في ظل تأخر الجبايات وعدم حسم قرار الدولار الجمركي!

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