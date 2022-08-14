إجتماع في الهرمل لبحث التفلت الأمني حضره نواب ورؤساء بلديات وممثلو أحزاب

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عقد رؤساء بلديات قضاء الهرمل اجتماعا فِي سياق اجتماعاتهم المفتوحة لمتابعة التفلّت الأمني في القضاء، حضره نواب تكتل بعلبك – الهرمل: غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي وإيهاب حمادة وممثلون عن الأحزاب الوطنية والإسلامية، وذلك في مكتب اتحاد بلديات الهرمل.

وأصدر المجتمعون بيانا استغربوا فيه غياب ممثلي الأجهزة الأمنية عن الاجتماع على الرغم من الدعوة التي وجهت اليهم اصولاً.

كما اتفق المجتمعون على الدعوة إلى اعتصام أمام السراي الحكومية في مدينة الهرمل، مصحوبا ًبإقفال عام. ودعوا إلى الكشف عن مرتكبي الجريمة النكراء الأخيرة بحق الحاج أحمد التالا وسوقهم إلى العدالة لنيل أقصى العقوبات.

كما تم الاتفاق على خطوات ميدانية اخرى "يعلن عنها في الوقت المناسب".