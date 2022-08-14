الرئيس عون يتصل بالسيسي والبابا تواضروس الثاني معزيا بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا مساء اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدم له التعازي بضحايا الحريق الذي استهدف كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.



وتمنى الرئيس عون للجرحى الشفاء العاجل. وشكر الرئيس المصري رئيس الجمهورية على تعازيه واطلعه على ملابسات الحريق.



كذلك اتصل الرئيس عون بالبابا تواضروس الثاني، بابا الاقباط، معزيا بضحايا الحريق، سائلا لهم الرحمة، والشفاء العاجل للجرحى. واعرب البابا تواضروس الثاني للرئيس عون عن امتنانه للعاطفة التي ابداها تجاه المصاب الأليم الذي أصاب أبناء الطائفة