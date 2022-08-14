فنيش : قوة المقاومة الضمانة لوحدتنا الداخلية

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أحيت بلدة البازورية أيام حرق الخيم من شهر محرم بمجلس عزاء حسيني حاشد اقيم في دارة محمد كرشت، بحضور النائبين علي عسيران وحسين الجشي، النائب والوزير السابق محمد فنيش، المسؤول التنظيمي لاقليم جبل عامل في حركة "أمل" علي اسماعيل، ممثل حزب الاتحاد في الجنوب كمال يونس، شخصيات رسمية وامنية وحزبية ولفيف من العلماء.



بعد تلاوة من القرآن الكريم، ألقى كرشت كلمة شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة، مؤكدا ان "ذكرى الامام الحسين ستبقى خالدة في القلوب المؤمنة المجاهدة، حاملة معها الموقف الرسالي الإلهي الذي سار عليه سيد الشهداء وضحى لأجله بالغالي والنفيس وبالأهل والاحبة".



فنيش

بعدها ألقى فنيش كلمة قال فيها: "في لبنان نستطيع ان نقول غيرنا المعادلات فلم يعد هناك من امكانية لاصحاب المشروع الصهيوني وداعميه ان يفكروا بإمكانية التوسع، إن على مستوى لبنان، او فلسطين، او سوريا، او العراق او اليمن والمنطقة طالما هناك قوة للمقاومة حاضرة في لبنان وفي كل بقعة ضد الطامعين والطواغيت والمطبعين مع العدو، وبالتالي هناك مشروع للمقاومة وراية الامام الحسين مرفوعة في جه العدو الصهيوني وعملائه، ونحن نفتخر بذلك".



وأكد أن "قوة المقاومة هي الضمانة في هذا البلد لوحدتنا الداخلية"، مضيفا ان "اي خلاف او نزاع او محاولة للعب على وحدة الموقف والصف هو استهداف للمقاومة، ونحن ندعو على المستوى الوطني العام وامام هذه الازمة التي تعصف بلبنان الى ان يتخلى البعض عن حساباته الخاطئة".



أضاف: "لا أحد يستطيع ان يمتلك الاكثرية في هذا البلد، فالاكثرية هي أكثرية تآلفية، فلا جهة طائفية او مذهبية او حزبية تستطيع ان تقول بانها تمتلك وحدها مرجعية القرار، هذا البلد لا يقوم الا على التفاهمات، لذلك دعونا وندعو كل القوى السياسية التي خاضت الانتخابات الى تحمل مسؤولياتها كممثلين للناس لايجاد الحلول"، داعيا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة حتى ولو كان هناك وقت قصير فلا بد ان يكون هناك حكومة كما عبر سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكثيرون من المسؤولين، حكومة كاملة الاوصاف بمعنى تستطيع ان تملأ الفراغ في ما لو حصل".



اسماعيل

وكانت كلمة لاسماعيل لفت فيها الى ان "ما يتعرض له لبنان والعالم العربي سببه تمسكنا بخيار المقاومة، ولكن لا يراهن أحد على تغيير هذه الهوية، فالإمام الصدر قال: لو خيرونا بين الجوع والخضوع لاقتلعنا أمعاءنا بأيدينا".



وتابع: "أينما وجد ظلم وجد يزيد ويجب ان يكون هناك أبناء بررة للامام الحسين، فنحن نعيش شعارات عاشوراء في ضمائرنا فعل ثبات من خلال عناصر تتمثل بالوضوح في الهدف والرؤية والصدق مع الجماهير".



وختم: "ان فلسطين تستصرخ ضمائرنا أولا وأخيرا منذ اليوم الأول لإنشاء هذه الحركة".



في الختام تلا السيرة الحسينية الخطيب الشيخ حسن خليفة