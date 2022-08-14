بعد حريق الكنيسة المصرية... بري أبرق الى السيسي معزياً!

A + A -

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأحد، الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة.



وجاء في نص البرقية : "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة في كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة ، بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام والامن والتقدم والاستقرار" .



كما أبرق الى رئيس المجلس لنيافة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني معزيا بالضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.