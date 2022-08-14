“أمل” تدعو لمشاركة واسعة في ذكرى جريمة إخفاء الإمام الصدر

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صدر عن قيادة حركة أمل البيان الآتي: “تتوجه قيادة الحركة بتحية اعتزاز وتقدير الى جماهير الإمام القائد السيد موسى الصدر في مختلف المناطق اللبنانية على تلبيتهم ومشاركتهم الواسعة والراقية في إحياء مراسم ذكرى عاشوراء مؤكدين للقاصي والداني أنهم بحق موج بحر لا يهدأ وأنهم الأوفياء الأوفياء لصرخة الإمام الصدر المدوية عبر الأجيال أمل إرثها في ثورتك يا وارث الأنبياء”.

وأضاف البيان: “اليوم وعلى مقربة من الذكرى الرابعة والأربعين لجريمة إخفاء سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر “إمام الوطن والمقاومة” ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، تدعو قيادة الحركة جماهير الإمام وسائر اللبنانيين الى المشاركة الواسعة في كل الفعاليات التي سوف تطلقها الحركة في هذه المناسبة في كافة المناطق اللبنانية وفي مختلف القرى والبلدات والمدن وصولاً الى إحياء الفعالية المركزية في يوم الواحد والثلاثين من آب والتي سيحدد تفاصيلها وترتيبات إحيائها في بيان يصدر عن قيادة الحركة في اليومين المقبلين”.