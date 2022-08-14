living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“أمل” تدعو لمشاركة واسعة في ذكرى جريمة إخفاء الإمام الصدر

14
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن قيادة حركة أمل البيان الآتي: “تتوجه قيادة الحركة بتحية اعتزاز وتقدير الى جماهير الإمام القائد السيد موسى الصدر في مختلف المناطق اللبنانية على تلبيتهم ومشاركتهم الواسعة والراقية في إحياء مراسم ذكرى عاشوراء مؤكدين للقاصي والداني أنهم بحق موج بحر لا يهدأ وأنهم الأوفياء الأوفياء لصرخة الإمام الصدر المدوية عبر الأجيال أمل إرثها في ثورتك يا وارث الأنبياء”.

وأضاف البيان: “اليوم وعلى مقربة من الذكرى الرابعة والأربعين لجريمة إخفاء سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر “إمام الوطن والمقاومة” ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، تدعو قيادة الحركة جماهير الإمام وسائر اللبنانيين الى المشاركة الواسعة في كل الفعاليات التي سوف تطلقها الحركة في هذه المناسبة في كافة المناطق اللبنانية وفي مختلف القرى والبلدات والمدن وصولاً الى إحياء الفعالية المركزية في يوم الواحد والثلاثين من آب والتي سيحدد تفاصيلها وترتيبات إحيائها في بيان يصدر عن قيادة الحركة في اليومين المقبلين”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout