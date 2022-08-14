كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتحول إلى غائم جزئيا بدءا من بعد الظهر مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات.



وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الثلاثاء حيث تتعرض المناطق الداخلية لكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل. يتحول إلى غائم بدءا من العصر مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات خاصة الجنوبية كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتحول إلى غائم جزئيا بدءا من بعد الظهر مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم خلال الفترة الصباحية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ارتفاعها بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية، يتحول إلى غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، يتحول إلى غائم جزئيا بدءا من بعد الظهر مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 إلى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,00

– ساعة غروب الشمس: 19,25