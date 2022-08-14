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قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وإثنين من زبائنه بعدما أطلق النار في اتجاه العناصر وأصاب أحدهم

14
AUGUST
2022
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 12-6-2022، أوقفت دورية من شعبة المعلومات أحد مروجي المخدرات في محلة النبعة، بعدما أطلق النار في اتجاه العناصر وأصاب أحدهم.

وبنتيجة المتابعة، تمكنت قطعاتها المختصة من تحديد هوية الموزع الذي كان يسلمه المخدرات، ويدعى: ع. ع. (من مواليد العام 1997، سوري).

بتاريخ 9-8-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية في محلة جل الديب، نتج عنها توقيف المشتبه به، على متن دراجة آلية، وبرفقته شاب وفتاة تم توقيفهما وضبط الدراجة، وهما: ح. م. (من مواليد العام 1993، لبناني)، ث. ج. (من مواليد العام 1988، لبنانية).

وفي خلال عملية التوقيف، أقدم (ح. م.) على شهر مسدس حربي بوجه العناصر وعمل على مقاومتهم للحؤول دون توقيفه، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وتمت السيطرة عليه، وتجريده من سلاحه وضبطه. تبين أن الأخير نفذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح، كان آخرها بتاريخ 13-7-2022. بتفتيش منزله، في محلة الشياح، تم ضبط بندقية كلاشينكوف وممشط وجعبة مماشط.

بالتحقيق معهم، اعترف (ع. ع.) بتوزيع كميات كبيرة من المخدرات على المروجين في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان. واعترف (ح. م.) بتعاطي المخدرات وبتنفيذ عمليات سلب بقوة السلاح. كذلك اعترفت (ث. ج.) بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

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