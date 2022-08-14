قيادة الجيش تنعي الرقيب الشهيد محمد الحسيني

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد محمد الحسيني، الذي استشهد بتاريخ 13 /8 /2022 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مهربين عند الحدود الشمالية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 1 /12 /1983 - الغبيري.

- تطوع في الجيش بتاريخ 21 /8 /2006.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل/2.

- ينقل الجثمان بتاريخ 14 /8 /2022 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة روضة الشهيدين – الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويوارى الثرى في جبانة المذكورة.

- تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في حي السلم-مدينة العباس.