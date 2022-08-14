عناوين الصحف ليوم الأحد 14 آب 2022

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الديار: أعنف ردّ للاشتراكي على المنتقدين لجنبلاط واجتماعه بحزب الله : ما زالوا في الماضي

العريضي لـ «الديار» : جنبلاط طرح إمكان المجيء برئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد

إدارة ١٤ آذار للملفات هي الأسوأ والبعض يريد الحلول على «الساخن»

النهار: تشويه السمعة يُطارد لبنان والاستحقاق إلى حركة تصاعدية





الأنباء الكويتية: بكركي ترحب بحراك جنبلاط باتجاه حزب الله والقوات تعتبره بداية تفاهم مع المعارضة.. وفريق عون يبحث عن فتاوى دستورية تمنع حكومة ميقاتي من تسلُّم السلطة

الملف الرئاسي يتحرك و«الحكومي» معلّق وأسماء جديدة في بورصة المرشحين





الشرق الأوسط: لبنان مطمئن للتمديد للقوات الدولية في الجنوب دون تعديل مهامها

الوطن السورية: التصريحات التركية تتوالى ودمشق ملتزمة الصمت.. أبو عبد الله: الحوار مع سورية هو الحل الوحيد … كلام أوغلو يشعل مناطق المرتزقة شمالاً