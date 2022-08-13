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نقابة موزعي الغاز: نأمل أن نكون قد توصلنا مطلع الاسبوع المقبل إلى وضع آلية عمل منصفة للجميع

13
AUGUST
2022
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أعلنت نقابة موزعي الغاز ومستلزماتها في لبنان، في بيان، أنه "نتيجة فوضى سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي أصبح متقلبا بشكل سريع بين يوم وآخر، وبما أن جدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه يعتمد سعر صرف اليوم السابق الأمر الذي يؤدي إلى تكبيد الموزع خسائر نتيجة فرق ارتفاع الدولار اليومي خصوصا ان الموزع يدفع الفاتوره بالدولار النقدي ويستوفي من المحلات والمواطن بالليرة اللبنانية، وبناء على ما تقدم وعلى قاعدة التعاون البناء بين النقابة ووزارة الطاقة للعمل على إيجاد حل عادل ومنصف يضمن استمرار العمل بتأمين وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطن اللبناني، نأمل أن نكون قد توصلنا مطلع الاسبوع المقبل إلى وضع آلية عمل منصف للجميع، فالحوار البناء سبيلنا الى تحقيق غايات نقابتنا الحريصة على الموزع في تحصيل حقوقه والنقابة ستبقى تعمل في هذا النهح، بعيدا عن التهويل على المواطن للضغط عليه ليدفع بالدولار ايضا، لذلك، لن يكون هناك اي اضراب او سلبية بالتعاطي مع الحدث الطارئ والعابر دون ايجاد حل سريع".

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