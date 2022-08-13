لتغذية مضخات المياه في الشرحبيل...محطة للطاقة الشمسية بقوة 110 كيلووات

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أطلقت شركة “إجازي للاستثمار المحدودة” ممثلة برئيس مجلس إدارتها بشير حجازي ومجموعة “كيلاني غروب” ممثلة برئيس مجلس إدارتها فادي كيلاني، مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية على أرض قدمتها بلدية بقسطا بجانب مقرها في الشرحبيل، بهدف تأمين التيار الكهربائي لمضخات آبار المياه في المنطقة وبالتالي تأمين استمرار ضخ المياه إلى البيوت، ومساهمة في إيجاد حل لأزمة المياه في المنطقة، وبهبة عن روح المرحومين محمد عيد بشير حجازي وعيسى عبد القادر كيلاني.

وجرى اطلاق المشروع في حضور رئيس “جمعية بقسطا للتنمية الإجتماعية” المهندس أحمد حجازي والمدير الفني ل”شركة إجازي للطاقة البديلة” المهندس رجب حجازي، وبرعاية رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر وحضوره، حيث جال رئيس البلدية برفقة الجميع على أقسام المشروع الذي يضم أكثر من 160 لوحا شمسيا تنتج طاقة كهربائية بقوة 110 كيلووات.

واستمع الحضور الى شرح من المهندسين احمد ورجب حجازي حول مواصفات المشروع ومراحل إنجازه وما سينتجه من طاقة.

وشكر رئيس البلدية لعائلتي المرحومين حجازي وكيلاني “مبادرتهما الكريمة تجاه المنطقة”، معتبرا أنها “تأتي لتساهم في حل مشكلة مزمنة تعانيها المنطقة مع انقطاع المياه وفي تخفيف أعبائها عن أهالي وسكان المنطقة”، ومثنيا على “جهود الشركتين القيمتين على المشروع وكل من ساهم ويساهم في انجاحه”.