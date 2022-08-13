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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

عن أي عدالة وقضاء تتحدثون عنه أيها الكاذبون، وأنتم لصوص ومتوحشون نهبتم البلد ونهبتم أموال المودعين وسرقتم لقمة عيش المواطنين وحولتم أموالكم إلى الخارج، والخطورة بأنه لا يوجد أحد يطالبكم أو يحاسبكم على سرقتكم في فلتان مؤسسات دولة المذاهب والطوائف الذي بنيتم جميعكم بالتكافل والتضامن دون استثناء، ولأنكم تستطيعون أن تنقذوا أنفكسم من خلال تحريك الغرائز الطائفية والمذهبية.

لا تتعاطوا مع المواطن بسام الشيخ حسين كحالة إنسانية أو والده مريض أو غير مريض، أو حتى بتوحش نفاقكم باتهامه بأنه عميل اسرائيلي.

قضية بسام ليس لها علاقة بالقضاء وبمؤسسات الدولة التي دمرتموها، هذا الرجل سرق الفيدرال بنك جنى عمره، وذهب كي يسترد أمواله بالطريقة الصحيحة والشرعية والقانونية الذي يجب على كل مواطن لبناني أنتم نهبتوه يسترد حقه منكم يا لصوص العصر.

بالنسبة إلى القضاة المأجورين من زعماء الفيدرالية والمذهبية الحاكمة، أساليبكن معروفة بتربوه لبسام وبتحبسوه حتى تخوفوا الناس.

نصيحةلكم خافوا من حساب الناس المظلومة منكم في الأيام القادمة.

أطلقوا سراح بسام الشيخ حسين، واعتقلوا مالكي بنك الفيدرال ورئيس مجلس إدارته وأعضاء الإدارة، لتكون فاتحة بدايات إحقاق الحق والعدالة للشعب اللبناني، اذا كنتم لا يزال عندكم ذرة من ضمير وطني وإنساني.