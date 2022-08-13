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تعاون بين سفارة سلوفاكيا والكونسرفتوار الوطني

13
AUGUST
2022
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زار سفير الجمهورية السلوفاكية لدى لبنان والأردن والعراق ماريك فارغا المعهد الوطني العالي للموسيقى، والتقى رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس، في مكتبها في الكونسرفتوار الوطني، في زيارة تطمح إلى "إقامة جسور تعاون ثقافي بين لبنان وسلوفاكيا، ولا سيما التعاون الموسيقي عبر سفارة سلوفاكيا في لبنان مع المعهد الوطني العالي للموسيقى".

وأكد فارغا في حديثه على "تمتين العلاقات الثقاقية التي تجمع البلدين، وبناء جسور موسيقية عبر المؤسسات الثقافية وعلى رأسها الكونسفتوار الوطني، وتطوير هذا التعاون ليكون مثمرا وبناء من خلال تبادل الخبرات والطاقات الموسيقية والثقافية".

وأعربت القواس عن تقديرها "لكل المبادرات الثقافية التي من شأنها الانفتاح على المشهد الموسيقي والثقافي العالمي"، مؤكدة استعداد الكونسرفتوار الوطني "لكل تعاون مع البلدان الصديقة وعلى رأسها الجمهورية السلوفاكية، لصالح تطوير الأوطان حضاريا"، ورحبت ب"المبادرة السلوفاكية الإيجابية من أجل التعاون المستقبلي".

وتم التطرق أثناء اللقاء إلى "تفعيل الدبلوماسية الثقافية التي تمثل بلدانها في لبنان من أجل الوصول إلى صيغة مبتكرة للنهوض بالمؤسسات حضاريا عبر الموسيقى والثقافة"

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