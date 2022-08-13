living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وقفة تضامنية لتحالف متحدون وصرخة المودعين مع بسام حسين أمام قصر العدل الثلاثاء

13
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، الى وقفة تضامنية مع المودع الموقوف بسام الشيخ حسين، عند التاسعة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل أمام قصر العدل.

وانتقدا في بيان، "ما اجترحته أيادي أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها من تنكيل بالمودعين، إثر احتجاز أموالهم وسلب قسم منها بأبشع أنواع الابتزاز المفتقر لأي بعد إنساني أو أخلاقي أو قانوني"، آملين ب"ثورة قضائية تفضي إلى قضاء عادل وحر ما سيجري طرحه أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مطلع الأسبوع المقبل".

واعتبرا ان "ما حصل مع وكيل المودع حسين، رامي عليق قد فاق جميع التوقعات في أعمال الكيدية والتشفي إلى حد الاعتداء الجسدي المتكرر عليه، في ظل صمت مطبق ومستغرب لنقيب ونقابة المحامين ولمجلس القضاء الأعلى".

وانتقد التحالف والجمعية "قيام بعض وسائل الإعلام بحملات تشويه على كل من يرفع الصوت للمطالبة بحقه، حيث نال الناشطون في الجمعية والتحالف سيما المحامي عليق نصيبهم الأوفر منها بعدما تكفلت أبواق المصارف بنشر شائعات وأضاليل لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وختم البيان محملا المصارف ممثلة بجمعية المصارف ورئيسها سليم صفير، كما وإدارة مصرف "بنك فيدرال" ومدير فرع الحمرا حسن حلاوة، "مسؤولية ما قد يتعرض له الموقوف حسين الذي يطالب ذووه بنقله إلى المستشفى فورا بالنظر إلى حالته الصحية والنفسية"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout