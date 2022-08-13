وقفة تضامنية لتحالف متحدون وصرخة المودعين مع بسام حسين أمام قصر العدل الثلاثاء

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دعا "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، الى وقفة تضامنية مع المودع الموقوف بسام الشيخ حسين، عند التاسعة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل أمام قصر العدل.



وانتقدا في بيان، "ما اجترحته أيادي أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها من تنكيل بالمودعين، إثر احتجاز أموالهم وسلب قسم منها بأبشع أنواع الابتزاز المفتقر لأي بعد إنساني أو أخلاقي أو قانوني"، آملين ب"ثورة قضائية تفضي إلى قضاء عادل وحر ما سيجري طرحه أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مطلع الأسبوع المقبل".



واعتبرا ان "ما حصل مع وكيل المودع حسين، رامي عليق قد فاق جميع التوقعات في أعمال الكيدية والتشفي إلى حد الاعتداء الجسدي المتكرر عليه، في ظل صمت مطبق ومستغرب لنقيب ونقابة المحامين ولمجلس القضاء الأعلى".



وانتقد التحالف والجمعية "قيام بعض وسائل الإعلام بحملات تشويه على كل من يرفع الصوت للمطالبة بحقه، حيث نال الناشطون في الجمعية والتحالف سيما المحامي عليق نصيبهم الأوفر منها بعدما تكفلت أبواق المصارف بنشر شائعات وأضاليل لا تمت إلى الحقيقة بصلة".



وختم البيان محملا المصارف ممثلة بجمعية المصارف ورئيسها سليم صفير، كما وإدارة مصرف "بنك فيدرال" ومدير فرع الحمرا حسن حلاوة، "مسؤولية ما قد يتعرض له الموقوف حسين الذي يطالب ذووه بنقله إلى المستشفى فورا بالنظر إلى حالته الصحية والنفسية"