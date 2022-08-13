قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في برمانا ولم تعد

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العام بيان جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر هبة عبد الكريم الشحاذة (مواليد عام 2007، سوريّة)".

وبحسب البيان، غادرت هبة منزل ذويها الكائن في محلة برمّانا أمس الجمعة ولم تَعُد لغاية تاريخه".

لذلك، طلبت المديرية "من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 860226-24، أو 860227-24 للإدلاء بما لديهم من معلومات"