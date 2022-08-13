الجمعية اللبنانية لأطباء العين حذرت من عملية تغيير لون العيون التجميلي بواسطة الليزر

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حذرت الجمعية اللبنانية لاطباء العين، مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام، عن عملية تغيير لون العيون التجميلي بواسطة الليزر".



وأوضحت في بيان، ان "هذه العمليات لم يتم تبنيها او المصادقة عليها من قبل أي هيئة عالمية أو محلية بداعي تغيير لون العيون التجميلي، وإن استخدام مثل هذه العملية هو محصور بحالات محدودة جدا، تتمثل ببعض حالات التشوه الخلقي في قزحية العين، او التشوه الناجم عن حالات مرضية لقرنية العين".



وأشارت الى أن أن "المضاعفات والآثار الجانبية التي قد تنجم عن إجراء هذه العملية للعيون السليمة، كثيرة وخطيرة وقد تصل الى حد فقدان البصر".



ونبهت الى ان "هذه العملية بالتأكيد سوف تعيق اجراء فحص العيون بشكل دقيق وكامل، كما انها سوف تصعب الإجراءات التشخيصية، وتضاعف خطورة اي عمليات او علاجات في المستقبل القريب والبعيد (عملية الماء الزرقاء على سبيل المثال). هذا ناهيك عن خطر حصول التهابات جرثومية او تحلل القرنية من جراء وجود المواد الملونة داخل القرنية".



ولفتت الى أن "تقنية Femtolaser موجودة منذ فترة طويلة، ويتم استخدامها في معالجة حالات ضعف النظر، وموقف الجمعية ليس ضد التقنية بحد ذاتها، بل ضد سوء استخدامها لغير الاهداف الموافق عليها عالميا، بحسب كل الهيئات الناظمة للاعمال الطبية والجراحية".



وختمت الجمعية مؤكدة أن "التسويق لهكذا عملية عبر وسائل التواصل او وسائل الاعلام، كإجراء تجميلي، يتنافى مع عرف واخلاق المهنة الطبية، كما ان التسويق لها على انها عملية آمنة ودون مضاعفات يعتبر تضليل للرأي العام"، داعية الى "عدم الوقوع ضحية هذا التضليل والى استشارة طبيب العيون الاخصائي، او مراجعة الجمعية"