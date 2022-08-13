وزير السياحة زار الباروك وافتتح معرضا للمنتجات الزراعية

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زار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بلدة الباروك، واقيم له استقبال بمشاركة النائبين فريد البستاني وغسان عطالله، وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي عمر غنام، رئيس البلدية ايلي نخلة ومخاتير الباروك والفريديس: الشيخ يوسف حلاوي، انطوان الحداد وشعيا كيوان، رئيس لجنة محمية ارز الشوف شارل نجيم، رؤساء روابط العائلات في الباروك والفريديس، آباء ومشايخ عائلات الباروك والفريديس وشخصيات عدة.



بعد استقبال في مدينة ملاهي الباروك، توجه الوفد الى ضريح شاعر النشيد الوطني رشيد نخلة حيث وضع الوزير نصار اكليلا على الضريح، ليتوجه بعد ذلك الى محمية ارز الشوف وكان في استقبالهم مدير المحمية نزار هاني الذي قام بشرح مفصل عن مشاريع المحمية والاعمال التي تقوم بها من اجل المحافظة على البيئة والسياحة البيئية التي تنمو بشكل تصاعدي في منطقة الشوف.



افتتاح السوق

بعد ذلك افتتح وزير السياحة السوق الزراعي الذي يقام سنويا في بلدة الباروك، والذي يساعد المزارعين على تسويق انتاجهم. وألقى نخلة كلمة رحب فيها بالضيوف، شارحا لهم "الاعمال التي يقوم بها المجلس البلدي بتنمية السياحة ومساعدة المجتمع على الصمود والاستمرار في هذا الوقت العصيب"، مؤكدا "ايمانه بأن الاوضاع سوف تتحسن وما علينا سوى متابعة العمل كل من موقعه".



وقدم هاني كلمة موجزة عن أعمال محمية ارز الشوف والمشاريع المستقبلية وتمكين ال ngo من اكمال الاعمال التي يحضر لها لتحسين الاداء ومن اجل الاستمرارية.



نصار

ثم ألقى الوزير نصار كلمة أعرب فيها عن سعادته "بالحضور الى منطقة الشوف والى الباروك تحديدا هذا اليوم"، معلنا أن "وزارة السياحة سيكون لها مكتب دائم في مبنى القصر البلدي في الباروك لمساعدة أهل المنطقة على تخليص معاملاتهم الخاصة بالوزارة، توفيرا للوقت ولمشقة الانتقال"، وعبر عن سعادته ايضا "بتواجده في الباروك وزيارته ضريح ابن الباروك رشيد بك نخلة وتواجده على ارض مكان اقامة جنازة ابن الباروك المرحوم سيدنا الشيخ ابو حسن عارف حلاوي كبيران من كبار هذا الوطن".



وقام الحضور في جولة للاطلاع على المنتوجات المعروضة والاستماع الى المشاركين في المعرض والمزارعين.



واختتم اللقاء بزيارة مقام الشيخ ابو حسن عارف حلاوي، وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق مشايخ واعيان البلدة وعلى رأسهم الشيخ ابو نعيم محمد حلاوي.



غداء

بعدها لبى المشاركون دعوة رئيس البلدية الى مأدبة غداء على شرف الوزير نصار والحضور في دارته، حيث انضم اليهم وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الاتصالات العراقي الضيف، والنائب فريد الخازن، رئيسا بلديتي بتلون والورهانية مروان قيس وسمير غانم، آمر فصيل عين زحلتا النقيب علي ابو ضاهر، وجمع من الأهل والأصدقاء