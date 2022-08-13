تعميم أوصاف فتى أُدخِل إلى مستشفى بهمن جرّاء تعرّضه لصعقة كهربائيّة

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه “بتاريخ 11-08-2022 أُحضر إلى مستشفى بهمن طفلٌ تعرّض لصعقة كهربائيّة من عامود إنارة على أوتوستراد هادي نصرالله بالقرب من حلويات السّلطان. وتلقّى الإسعافات اللّازمة، ولكنّ حالته الصحيّة غير مستقرّة. وحتّى السّاعة، لم يحضر أحد من ذويه، ولم يتمّ التعرّف إليه”.

وأضافت “أوصافه: يبلغ من العمر حوالي 12 سنة، وممتلئ البنية، وأسمر البشرة، وشعره أسود مصبوغ صبغة لون أشقر، ولديه شطب على حاجبه الأيمن”.

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات