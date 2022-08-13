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عطية زار معمل نهر البارد في عكار وبحث في امكان زيادة التغذية

13
AUGUST
2022
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زار رئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب سجيع عطية معمل نهر البارد الكهرومائي يرافقه في الجولة رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيي الرفاعي وفريق من الفنيين والمهندسين لدراسة إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية من ميغاوات الى عشرين ميغاوات.
 
وخلال اللقاء، أوضح عطية أنه  "في الشق المادي هناك إهمال كبير من الدولة من جهة عدم دفع معاشات الموظفين أما من الناحية الفنية فهناك تقصير بعدم الإستفادة من المياه المهدورة كون سعة البحيرة مليون ونص متر مكعب ونحن لا نستفيد الا من مئة وخمسين الف متر مكعب فقط".
 
وتابع: "أحاول جاهدا أنا وزملائي النواب في عكار على إعطاء الأولوية لهذا الملف الحيوي والأساسي لحياة المواطن، وسنقوم بتحضير ملف فني إداري ومالي لزيادة ساعات التغذية الكهربائية في عكار"، موضحا انه "سيعقد إجتماعا الاسبوع المقبل مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام في مؤسسة  كهرباء لبنان كمال الحايك لبحث هذا الملف وإنجازه بأسرع وقت ممكن".

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