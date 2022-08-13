قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود في الحدت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة طريق صيدا القديمة.

من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:

- م. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في بلدة الحدت - بعبدا، حيث أوقفته بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود، تم ضبطها. إضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته وفي داخل منزله، وهي على الشكل الاتي:

- /30/ ظرفا يحتوي كل منها على مادة الكوكايين زِنتها الإجمالية حوالي /120/ غ.

- /9/ أظرف يحتوي كل منها على حشيشة الكيف، زِنتها الإجمالية حوالي /90/ غ.

- قطعة من حشيشة الكيف زنتها /3.7/ غ.

- دفتر ورق لف سجائر.

- هاتفان خلويان.

- مبالغ مالية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متن الدراجة التي ضبطت في حوزته في محلة طريق صيدا القديمة. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص"