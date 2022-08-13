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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

13
AUGUST
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان بخاصة خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الأربعاء حيث يتحول إلى حار نسبيا.
(معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات أحيانا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرقات الجبلية خاصة خلال الفترة المسائية. الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية عل الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم صباحا، يتحول إلى غائم جزئيا بدءا من بعد الظهر مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع بسيط درجات الحرارة، يتحول الى غائم جزئيا بدءا من بعد الظهر مع تشكل ضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 26 درجة، في الداخل من 19 إلى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27

 

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