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بالصورة- بالجرم المشهود وقع في قبضة شعبة المعلومات

13
AUGUST
2022
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أعلنت العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّ "معلومات لدى شعبة المعلومات توافرت في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلّة طريق صيدا القديمة. من خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى: م. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في بلدة الحدت – بعبدا، حيث أوقفته بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية لون أسود، تمّ ضبطها. إضافةً إلى ضبط كميّة من المواد المخدّرة بحوزته وفي داخل منزله، وهي على الشّكل التالي: /30/ ظرفاً يحتوي كلٌّ منها على مادّة الكوكايين زِنتها الإجمالية حوالي /120/ غ، /9/ أظرف يحتوي كلٌّ منها على حشيشة الكيف، زِنتها الإجمالية حوالي /90/ غ، قطعة من حشيشة الكيف زِنتها /3.7/ غ، "دفتر ورق لف سجائر"، هاتفَين خلويَين ومبالغ مالية".

وأضاف البيان أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن على متن الدرّاجة التي ضُبِطَت بحوزته في محلّة طريق صيدا القديمة. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".

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