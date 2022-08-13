بالصور- رسوم إضافية للخروج من لبنان..

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صدر رسميا ونشر في الجريدة الرسمية، قرار يقضي بدفع كل مسافر مبلغاً إضافياً للخروج من لبنان عبر المطار، أو بحراً، على النحو الآتي:

35 دولاراً عن المسافر في الدرجة السياحية.

50 دولاراً عن المسافر في درجة رجال الأعمال.

65 دولاراً عن المسافر في الدرجة الأولى.

100 دولار عن المسافر في طائرات أو يخوت خاصة.

يُفرض هذا الرسم الإضافي على سعر بطاقات السفر.

كما يُفرض على غير اللبنانيين رسم دخول من طريق البر، بقيمة 50 ألف ليرة.

وذلك، بعد اقرار مجلس النواب جملة قوانين، من بينها "القانون رقم 303 " المذكور اعلاه، ونشره في الجريدة الرسمية وتعميمه اول امس بتاريخ 11/8/2022، والقاضي بـ "فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو او البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للانفاق على نجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين المرعية الاجراء".

وكانت المديرية العامة للطيران المدني قد نفت "اضافة اي رسم خروج اضافي على المسافرين، بل ان تحصيل تلك الرسوم التي تستوفيها اصلا شركات الطيران من المسافرين بالدولار الامريكي النقدي، اصبحت تسدد من قبل تلك الشركات لصالح الخزينة العامة بالدولار النقدي حصرا، وبالتالي ، فانه لا يتوجب على الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اي رسوم مغادرة اضافية".