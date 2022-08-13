أسرار الصحف ليوم السبت 13 آب 2022

A + A -

البناء

قالت مصادر مقرّبة من اللقاء الديمقراطي إن لا موفدين منه سيضعون حزب القوات اللبنانيّة في أجواء حواره مع حزب الله او يشرحون له والأطراف التي تسمّى بالمعارضة سبب قرار الحوار وما دار فيه وأن اللقاء يكتفي بوضع رئيس مجلس النواب والبطريرك المارونيّ في الصورة.



وضعت مصادر أوروبية الأجواء السلبيّة التي تتسرّب عبر الإعلام حول موقف إيران من الورقة الأوروبيّة في إطار ما وصل إلى المسؤول الأوروبيّ جوزيب بوريل من طلب إيرانيّ برسالة ضمانات تصدر عن الاتحاد الأوروبي حول القضايا الإشكالية التي تتمسك بها إيران.





الجمهورية

ـ وصف سياسي عتيق بعض ما يجري بين أبناء »اهل البيت« بأنه أمر طبيعي في مرحلة الأمتار الأخيرة من نهاية »المشوار الواحد«.

ـ يجس وزير سابق منقطع عن العمل السياسي منذ فترة إستعداد بعض الأطراف لتسويق إسمه كمرشح وسطي للرئاسة.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن وزيراً سابقا حضر اجتماعا مهما بين حزبين، تم تكليفه بزيارة مرجع بارز لإطلاعه على فحوى الإجتماع.





اللواء



جرت اتصالات ببعض الشخصيات، مرجحة إسقاط نيابة 3 نواب حاليين لمصلحة مرشحين من 3 طوائف ومنطقتين..



حسب مصدر نيابي فإن البحث الجنبلاطي مع حزب الله حول مواصفات الرئيس تركز على المقبول وغير المقبول، قبل حسم الخيارات..



يمر الوضع في بلدة جبلية بحالة غير سويَّة، الأمر الذي يجعل التحالفات موضع رصد وعناية حفاظاً علی الاستقرار العام..